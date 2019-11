Como a seleção espanhola acabou com a amizade entre Luis Enrique e Robert Moreno

Por diversas vezes manifestaram o carinho que sentiam um pelo outro mas um telefomena de Luis Enrique para Robert Moreno no final de agosto foi o primeiro sinal que a relação entre os dois treinadores jamais seria a mesma.De acordo com a Cadena Ser, nesse dia Luis Enrique comunicou a Robert Moreno que caso voltasse à seleção espanhola não o teria como adjunto. A rádio espanhol acrescenta que Luis Enrique "não entendeu um certo distanciamento do catalão nos momentos mais duros que passou nos últimos meses", provocados pela doença e morte da filha.Para o ex-treinador do Barcelona é nesta altura claro que "não voltará a trabalhar na sua carreira com Robert Moreno".Segunda-feira depois de saber que não continuava no comando técnico da 'La Roja', Moreno não quis ouvir ninguém, nem dar satisfações. E nem sequer compareceu na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo da Espanha frente à Roménia por 5-0.Os relatos da imprensa indicam que o treinador, de 42 anos, se dirigiu de imediato para a paragem de metro mais próxima,Moreno foi para Barcelona, onde reside, não se preocupando sequer com os pertences que tinha no centro de estágios da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Deixou toda a sua roupa e material de trabalho, não tendo dormido juntamente com os seus adjuntos nas instalações da RFEF.Robert Moreno sentiu-se traído por Luis Rubiales, presidente da RFEF, e pelo próprio Luis Enrique. Ainda não falou mas a Cadena Ser garante que o fará quando os seus advogados chegarem a um acordo com a federação espanhola. Para já, a 'Marca' adiantou esta quarta-feira o que disse aos jogadores no balneário e como estes reagiram.