Como Mourinho passou de 'bestial a besta' na opinião de um ex-ministro espanhol

Alfredo Pérez Rubalcaba, antigo ministro do governo socialista espanhol, foi o convidado do programa 'El Transistor' e contou um episódio curioso que envolve José Mourinho. O antigo político revelou que chegou a almoçar com Mourinho, ficando com a sensação que o português era uma pessoa "inteligente e agradável". Contudo, houve um momento na carreira do treinador que alterou a opinião de Rubalcaba."Almocei um dia com Mourinho e pareceu-me um tipo inteligente e uma pessoa agradável, mas o seu comportamento foi-se complicando e a minha opinião foi-se alterando. O episódio em que Mourinho coloca o dedo no olho de Tito Vilanova foi o cúmulo, aí mudou tudo o que eu pensava sobre ele", disse Rubalcaba, que também comentou a atualidade do Real Madrid."Courtois parece-me melhor guarda-redes do que Keylor Navas", disse, antes de reconhecer que o golo de Vinícius frente ao Valladolid foi "fruto da casualidade". Também questionou ose Asensio e disse que "Bale mais parece um corredor de 100 metros do que um futebolista".