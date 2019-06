Como o Real Madrid prepara a apresentação de Hazard para superar a de Ronaldo

Eden Hazard, o jogador mais caro da história do Real Madrid (cerca de 100 milhões de euros, sem contar com variáveis), vai ser apresentado na quinta-feira às 19h00 (menos uma em Portugal Continental) no Santiago Bernabéu, numa cerimónia que os merengues esperam que seja superior à de Cristiano Ronaldo. Em 2009, o craque português levou 70 mil pessoas ao estádio, um número que a direção blanca acredita que poderá ser suplantado.Segundo a 'Marca', a marcação da hora da apresentação do internacional belga foi nesse sentido, para permitir que as pessoas possam ter tempo de ir ao recinto depois de saírem dos respetivos trabalhos. Depois de vários anos sem contratar qualquer galático, o Real voltou a apostar forte, o que também gerou naturalmente mais expectativas.No mesmo sentido, a grande quantidade de pedidos de esclarecimento relativamente à primeira aparição de Hazard também deixou água na boca dos dirigentes merengues, com esperança de que o Bernabéu volte a registar uma grande moldura humana.