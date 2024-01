Como tudo muda: Greenwood é cobiçado por Barça e Atlético Madrid

Esta é a prova de que tudo pode mudar num ápice. Ainda há uns meses destacavámos que Mason Greenwood tinha encontrado no Getafe um porto seguro, depois das graves acusações de que foi alvo no Manchester United, e agora já estamos de olho no próximo passo da carreira do jogador de 22 anos e que será certamente num patamar competitivo mais elevado.

De acordo com a imprensa espanhola, o brilho das exibições do inglês ao serviço do Getafe estão a cativar a atenção de outros emblemas, com Barcelona e Atlético de Madrid a tentarem perceber junto do Manchester United se há possibilidade de resgatar o craque.

Neste momento está emprestado ao clube espanhol, tendo registado 3 golos em 14 jogos disputados. Contudo, Barça e Atleti estão de olho e podem avançar com propostas de transferência já nesta janela de mercado.