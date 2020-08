Confimado: Odegaard de regresso ao Real Madrid

Martin Odegaard está de volta ao Real Madrid. Inicialmente cedido por mais uma temporada à Real Sociedad, o criativo norueguês foi chamado à 'base' um ano antes do planeado, para agora integrar a equipa orientada por Zinedine Zidane. O anúncio foi feito esta tarde pelos bascos, numa publicação no seu site oficial na qual coloca também uma espécie de carta de despedida assinada pelo jovem jogador de 21 anos.





"Quero mandar-vos uma mensagem de despedida, mas sobretudo de agradecimento pelo que passei neste ano inesquecível. Vivi grandes momentos com esta camisola, desde a apresentação, ao meu primeiro golo em casa, à qualificação para a final da Taça do Rei ou da Liga Europa", enalteceu o norueguês, numa mensagem na qual explica que, apesar de ser estrangeiro, se sentiu como um 'canterano' mais. "Chegou a hora de dizer adeus, mas terão aqui sempre um 'txuri-urdin'", concluiu o criativo, que tem contrato com o Real Madrid até 2023.