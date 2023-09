Confusão sem fim na seleção espanhola: jogadoras chamadas à concentração em Madrid ou ... Valencia

Llegan más protagonistas al Hotel Alameda de Madrid: Athenea del Castillo y Olga Carmona se presentan también en la concentración pic.twitter.com/vQ3jccYmtA — MARCA (@marca) September 19, 2023

Quando se pensava que já se tinha visto tudo na seleção espanhola feminina eis... que não. Segunda-feira, horas depois de ser conhecida a primeira lista de Montse Tomé, as jogadores receberam da Federação espanhola a indicação para se concentrarem hoje em Madrid, tendo recebidos bilhetes para rumarem à capital espanhola, mas já esta manhã receberam novas instruções para afinal se apresentarem em... Valencia.Assim passaram a ter bilhetes para duas cidades diferentes e em alguns casos com horários sobrepostos, ficando sem saber o que fazer. Segundo a imprensa espanhola esta terá sido uma manobra da Federação para desviar o foco mediático da seleção mas o efeito foi o contrário.A esta hora algumas jogadoras já estão concentradas em Madrid, nomeadamente as campeões do mundo Olga Carmona e Athenea del Castillo, que se encontram no hotel Alameda de Barajas. Misa Rodríguez, guarda-redes do Real Madrid, foi a primeira a chegar à referida unidade hoteleira.











Nas últimas horas, Jenni Hermoso, reagiu às declarações da selecionadora que disse que a deixou de fora da convocatória para a proteger. Reiterando que as colegas "pediram para não serem convocadas", considerou "que se trata de uma estratégia de divisão e manipulação" por parte da federação e que, se não a convocaram para a proteger significa que o ambiente não é "seguro".





