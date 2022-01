Corona: «Lopetegui dizia-me que tinha muitas ganas que eu viesse para o Sevilha»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional mexicano Jesús Corona, que esta sexta-feira foi oficializado como reforço do Sevilha proveniente do FC Porto, disse ser "um sonho" poder jogar na Liga espanhola de futebol.

"Hoje posso dizer que estou a cumprir um sonho de poder jogar em La Liga. Toca-me continuar a trabalhar e a cumprir objetivos", disse, em declarações ao site oficial do clube.

O extremo, que também pode atuar na defesa, destacou a "ansiedade" de se juntar aos sevilhanos, explicou a razão da sua alcunha, 'Tecatito', e também da escolha do número '9' para a camisola, dado que quer "fazer mais golos além de continuar a fazer assistências".

Entre os reencontros, nota para o técnico Julen Lopetegui, que hoje o elogiou e que já o tinha orientado nos 'dragões', mas também do médio Oliver Torres, um "bom amigo".

Corona elogiou ainda o grupo, com "boas qualidades humanas", e a forma como todos o encheram "de motivação e força para demonstrar" que é "a melhor opção" para Lopetegui. "Falei com o Lopetegui por estes dias. Dizia que tinha muita ganas de que viesse para o Sevilha e dizia-lhe que era mútuo. Sinto-me um felizardo por contar com um treinador desta qualidade", frisou.

O mexicano assumiu estar "pronto para jogar no sábado", no dérbi com o Bétis, para a Taça, e que procura continuar a elevar o Sevilha "aos primeiros lugares, para que soe o seu nome em todo o mundo".

A saída de Corona do FC Porto para o Sevilha foi hoje oficializada pelo segundo classificado na Liga espanhola de futebol, com o mexicano a assinar um contrato válido até 2025.

O jogador polivalente, 63 vezes internacional pelo México, terminava o contrato com o FC Porto em 30 de junho de 2022, mas mudou-se desde já para Espanha, na 'janela' do mercado de transferências de janeiro.

Para trás, ficam seis épocas e meia no FC Porto, clube a que chegou em 2015, proveniente dos neerlandeses do Twente, durante as quais conquistou dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.