Coronavírus: Árbitro espanhol aceita ser insultado em prol da sanidade mental

Jandro Castro é um árbitro de terceira categoria no futebol espanhol e passou esta terça-feira a estar em destaque por se ter voluntariado a ser... insultado. Isso mesmo, o juiz espanhol lançou o repto aos seguidores do Twitter que o quisessem fazer em prol da "estabilidade mental", numa altura em que a pandemia do coronavírus passou a ser a principal batalha a travar pelo mundo inteiro.





Hola, soy árbitro de fútbol desde hace 10 años. Si estos días necesitas insultar a alguien para no perder tu estabilidad mental, de forma que los que viven contigo salgan perjudicados, háblame y te paso mi número para que me mandes audios — Jandro (@JandroCastroAl) March 17, 2020

"Olá. Sou árbitro de futebol há 10 anos. Se por estes dias precisares de insultar alguém para não perder a tua estabilidade mental de forma a que os que vivem contigo não saiam prejudicados, fala comigo. Dou-te o meu número de telefone para que me envies áudios", referiu Castro através da referida social, alguém por certo habituado a ouvir coisas menos próprias por parte dos adeptos de futebol.