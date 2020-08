Coronavírus: Atlético de Madrid com 4 casos positivos na equipa feminina

Quatro elementos da equipa feminina do Atlético de Madrid testaram positivo à covid-19, a 10 dias do jogo com o Barcelona, para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, anunciou esta quarta-feira o clube espanhol.

O Atlético de Madrid confirmou que os resultados positivos surgiram depois de jogadoras, treinadores e outros membros da equipa terem realizado novos testes nos últimos dias, após um resultado positivo detetado na sexta-feira.

O resultado positivo registado na semana passada levou o Atlético de Madrid a suspender os treinos e a confinar as suas jogadoras e equipa técnica. O clube adiantou que as suas atividades permanecerão suspensas.

O Atlético de Madrid, que a 21 de agosto defronta o Barcelona, para os quartos de final da Liga dos Campeões, disse que os elementos infetados "não apresentam sintomas de covid-19" e "estão isolados nas suas casas".

Os elementos que acusaram positivo serão testados novamente nos próximos dias.