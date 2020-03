Coronavírus: Barcelona suspende treinos por indicação médica

O Barcelona, que tinha esta sexta-feira um treino na sua cidade desportiva, anunciou a suspensão de toda a atividade da sua equipa de futebol por recomendação médica, na sequência da pandemia do Covid-19.

O clube catalão assinala que "face à situação sanitária, e atendendo à recomendação dos responsáveis médicos do clube, a primeira equipa de futebol suspende toda a sua atividade até nova ordem".

A decisão foi tomada depois de uma reunião entre o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, e os jogadores, com a presença dos médicos Jaume Pedros e Antoni Trilla.

"Os jogadores continuarão nas suas casas a fazer um trabalho físico personalizado e específico, supervisionado pelos preparadores físicos nos próximos dias", avançou ainda o FC Barcelona.

O líder da Liga espanhola ficou hoje a saber que o encontro caseiro de quarta-feira com o Nápoles, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi adiado, já que a UEFA cancelou todos os jogos sob a sua égide na próxima semana.

Os catalães, que contam no seu plantel com o português Nelson Semedo, iniciaram a semana a preparar o jogo com o Maiorca, que se iria realizar no sábado, mas também foi adiado, já que a Liga espanhola está suspensa.

O Valência, de Gonçalo Guedes, também cancelou o treino previsto para hoje a anunciou que "os jogadores vão ficar em casa nos próximos dias".

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.