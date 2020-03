Coronavírus: Elche revela ter um caso positivo

Jonathas de Jesus é o segundo futebolista em Espanha infetado com o novo coronavírus. Pouco tempo depois de Garay, jogador do Valencia, ter anunciado que deu positivo, o Elche (2.ª divisão) emitiu um comunicado onde revela que um jogador contraiu a doença, depois de sábado ter tido febre e dificuldades respiratórias. A imprensa garante tratar-se do avançado brasileiro.





Todos os elementos do clube, jogadores, técnicos e funcionários vão agora permanecer em quarentena durante as próximas duas semanas.