Coronavírus: Garay é o primeiro futebolista da liga espanhola a acusar positivo

Garay, jogador do Valencia e ex-jogador do Benfica, revelou este domingo que acusou positivo ao Covid-19.





Tamara Gorro versão alerta coronavírus: mulher de Garay mostra o que se deve fazer Tamara Gorro versão alerta coronavírus: mulher de Garay mostra o que se deve fazer

A carregar o vídeo ...

"Fica claro que 2020 começou com azar. Dei positivo ao coronavírus. Encontro-me bem e agora só resta fazer o que as autoridades sanitárias dizem, de momento estou em quarentena", anunciou nas redes sociais.Tamara Gorro, mulher de Garay, comentou a publicação: "Com otimismo meu amor, o que mais me aborrece é que te vou a sentir menos estando juntos em casa".A empresária, curiosamente, divulgou sábado um vídeo a apelar para que se tomem as medidas de precaução necessárias para evitar a propagação do vírus.O futebolista argentino sofreu uma lesão grave a 1 de fevereiro no Valencia-Celta de Vigo e encontra-se a recuperar desde então.O central, que tem contrato válido apenas até 30 de junho, sofreu uma rutura de ligamentos que implica uma recuperação de vários meses.