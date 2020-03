Coronavírus: Próximas duas jornadas em Espanha vão ser disputadas à porta fechada

A liga espanhola decidiu esta terça-feira que as próximas duas jornadas da LaLiga e da 2.ª Divisão vão ser disputadas à porta fechada, seguindo, assim, as recomendações das autoridades de saúde do país, que procuram conter a epidemia do coronavírus que assola o país.





A 28.ª jornada do principal campeonato do país vizinho arranca sexta-feira, com o Real Madrid-Eibar, no Santiago Bernabéu, uma ronda onde também há um Sevilha-Betis, dérbi da Andaluzia que, como é normal, gera sempre enorme expectativa na região.A LaLiga decidiu adotar esta medida depois de as autoridades de saúde do país terem apelado à contenção em tudo o que sejam eventos que juntem muitas pessoas no mesmo local.A ideia do organismo que superintende o futebol profissional no país vizinho é que os campeonatos possam disputar-se sem que seja necessário parar a competição ou recalendarizar as jornadas.(Notícia atualizada às 11h06)