Courtois à beira de ataque de nervos: «Deixei Londres para fugir de Conte e Mourinho...»

O momento é conturbado no Real Madrid, com Lopetegui a ser encostado às cordas e com o fantasma da demissão a pairar sobre si. E dado o descontetamento dos responsáveis merengues com as exibições e resultados conseguidos desde o início da temporada, já surgem nomes para suceder Lopetegui no comando técnico, com Mourinho e Conte entre os escolhidos.Dois nomes que deixam Thibaut Courtois à beira de um ataque de nervos. Segundo avança esta sexta-feira o jornal espanhol 'El país', o guarda-redes belga que se transferiu esta época para o Real Madrid já terá mesmo afirmado: "Não posso acreditar! Sou o único aqui que já trabalhou com o Conte e com o Mourinho. Deixei Londres para não ter que passar por algo assim novamente e agora dizem que vem Conte ou se não o Mourinho..."Tanto com o treinador português no Chelsea, como com Antonio Conte, o guarda-redes Thibaut Courtois perdeu influência, tendo passado por momentos menos positivos.Segundo a publicação, Courtois tem bom relacionamento com Julen Lopetegui, mas acredita que a sua demissão será inevitável. No entanto, Courtois não quer ver nem Conte nem Mourinho e até já terá sugerido que Roberto Martínez seria "perfeito" para comandar o Real Madrid.Este domingo, o Real Madrid tem mais um teste importante, deslocando-se ao terreno do rival Barcelona. E só um resultado positivo neste encontro irá segurar Lopetegui no Real.