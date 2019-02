Courtois conta que Bale falhou jantar com o plantel por ser tarde: «Disse que ia para a cama às 23h»

Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, relatou um episódio com Gareth Bale em que este falhou um jantar do plantel por querer deitar-se mais cedo."Eu vivo como se fosse nascido e criado em Madrid. Janto tarde, vou tarde para a cama... É o estilo de vida dos espanhóis. Na outra noite tínhamos um jantar com todo o plantel, mas Bale e Kroos não apareceram porque o jantar era tarde. Marcámos o restaurante para as 21h30, começámos a jantar às 22h15 e à meia-noite estávamos a beber café. Fomos dormir por volta da uma. Treinamos diariamente às 11 da manhã e por isso creio que era uma boa hora. Mas Bale disse-nos: 'Não vou com vocês. Vou para a cama às 23h'", explicou o guardião ao HLN, citado pela Sky Sports.O belga vê no colega de equipa um grande talento, mas gostava que ele conseguisse demonstrá-lo de outra forma."É muito difícil descrever Bale numa só palavra. Diria que ele tem muito talento, mas é uma pena que esse talento fique muitas vezes bloqueado", disse Courtois, que não hesitou em revelar a alcunha que os colegas arranjaram para o galês, devido a um dos seus passatempos preferidos: "O golfista".