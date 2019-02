Courtois: «Tínhamos de ganhar hoje»

Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, lamentou a derrota deste domingo em casa frente ao Girona, admitindo que era imperativo somar os três pontos."Na primeira parte estivemos bem mas no segundo tempo eles começaram a jogar melhor, criaram mais perigo, defendi duas bolas e aconteceu o penálti. Não vi, mas é uma pena se tocou na mão de Sergio Ramos. Fizeram o 1-1 e depois não tivemos bola e marcaram outro. Eram três pontos de ouro, tínhamos de ganhar hoje", comentou.O guardião ubiu à área contrária nos últimos segundos e quase marcava o golo do empate, mas a bola errou o alvo: "Era o último minuto e como sou alto - tenho dois metros, - , isso gera sempre um certo nervosismo no adversário. Tentei colocar a bola no lado contrário mas saiu ao lado".Questionado sobre se o campeonato está perdido - o Real Madrid ficou a nove pontos do Barcelona, o belga respondeu assim: "É o mesmo de há um mês. Temos de reagir frente ao Levante e vencer. Depois vêm dois clássicos e há que continuar a lutar. O campeonato é longo".