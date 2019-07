Coutinho dá 'pistas' que apontam à sua saída do Barcelona

Para lá de Neymar, Philippe Coutinho é outro nome que promete dar que falar neste mercado de transferências. O empresário do jogador, Kia Joorbachian, disse recentemente que o brasileiro iria continuar ao serviço do Barcelona, pese embora os rumores que o apontam à saída precisamente num negócio de troca com o compatriota, mas o próprio futebolista está a deixar algumas 'pistas' que podem querer dizer que não vai permanecer em Camp Nou.





Em primeiro lugar, o Instagram do jogador deixou de ter qualquer referência ao clube espanhol. O criativo apagou inclusivamente a fotografia que tinha com a camisola do Barcelona, para colocar uma com o equipamento da seleção brasileira.E mesmo que esta pista possa não ser suficiente (até porque Coutinho conquistou recentemente a Copa América ao serviço do Brasil), há outro indício que é apontado pelo programa de rádio 'Sin Concesiones'. Coutinho não inscreveu os filhos na escola para o próximo ano letivo, ou seja, devem abandonar o colégio onde estudavam até agora.Também é conhecida a necessidade do Barcelona de recuperar algum do dinheiro que foi investido em Antoine Griezmann e, do ponto de vista desportivo, a chegada do francês poderá tirar algum espaço no onze ao brasileiro. Por isso, apesar das garantias do empresário, o futuro de Coutinho poderá mesmo não passar pela Catalunha.