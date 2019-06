Coutinho não quer saber de propostas do Manchester United por respeito ao Liverpool

À procura de um novo clube para prosseguir carreira, depois de uma primeira temporada para esquecer no Barcelona, Philippe Coutinho ainda não sabe onde irá jogar em 2019/20... mas há um clube no qual certamente não o irá fazer: o Manchester United. A informação é adiantada pela Sky Sports, que dá conta da ordem dada pelo médio brasileiro aos seus empresários para que nem escutem quaisquer ofertas que possam chegar por parte dos red devils.Na base da recusa de Coutinho está a sua ligação ao Liverpool, o clube no qual 'explodiu' no futebol europeu, um emblema que como se sabe tem uma forte rivalidade com a equipa de Old Trafford. Ora, por ter atuado nos reds entre 2013 e 2018, e por se sentir grato ao clube de Anfield, o brasileiro já deixou bem claro que ali não irá atuar...De notar que os rumores mais fortes apontam para que Paris SG seja a equipa mais bem colocada para garantir a contratação do jogador de 27 anos, numa transferência que poderá juntar Neymar a Coutinho na capital francesa.