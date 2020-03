Covid-19: Presidente da Liga espanhola convicto de que será possível terminar campeonatos

O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, disse este domingo estar convicto de que será possível terminar os campeonatos, embora estime uma perda de 25% em direitos televisivos, caso tal aconteça.

"Temos tido conversas telefónicas e videoconferências durante todo o fim de semana com instituições europeias, presidentes de clubes, temos de coordenarmo-nos e temos uma semana muito importante pela frente", começou por dizer o dirigente, em relação à situação que se vive devido ao surto de Covid-19.

O responsável adiantou que será uma semana de "importantes decisões na Europa" - que terá a reunião da UEFA com as 55 federações associadas - e que todos trabalham em conjunto.

"Temos tido contactos com Itália, Alemanha e com outros presidentes de Ligas. Estamos a trabalhar numa solução, o novo coronavírus é um tema de saúde, para o qual existem os médicos, o nosso é encontrar uma solução para os problemas económicos que surgem", acrescentou.

Tebas falou dos cerca de 100 "contratos audiovisuais" que existem para todo o mundo e na impossibilidade de fazer cobrança de algo que não está a ser transmitido, mas deixou sinais de otimismo quanto a um retomar das competições.

"Não estou em quarentena, não tenho sintomas. Temos um plano de atuação desde há algumas semanas e temo-lo aplicado. 95% da Liga está em teletrabalho", adiantou o dirigente.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo. O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.