Estão complicadas as coisas no Valencia por estes dias. O diretor desportivo, Mateu Alemany, está em rota de colisão com o dono do clube, Peter Lim, por diferenças relacionadas com a gestão desportiva, e a continuidade do treinador Marcelino não está assegurada.Os jogadores querem que o técnico permaneça à frente da equipa e o jornal 'As' conta que, depois do, os capitães e alguns 'pesos-pesados' do plantel falaram com Marcelino no avião, durante a viagem de regresso da equipa a Espanha, e pediram-lhe que não saia.Alguns futebolistas recordaram-lhe que recusaram boas propostas porque acreditavam no projeto de Alemany e de Marcelino. E temem que, se o diretor desportivo sair, o técnico lhe siga as pisadas, mesmo tendo mais um ano de contrato.