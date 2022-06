Cristiano Ronaldo dedica mensagem a Marcelo: «Um irmão que o futebol me deu»

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! pic.twitter.com/Rjgb5R3DAd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 13, 2022 Recorde-se que o defesa brasileiro despediu-se esta segunda-feira do clube que reforçou em 2006.

Cristiano Ronaldo foi companheiro de equipa de Marcelo no Real Madrid, entre 2009 e 2017, e dedicou uma mensagem pública ao amigo que agora se despediu dos merengues."Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo!", escreveu o português através das redes sociais.