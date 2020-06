Da caminhada para o estádio às cadeiras 'roubadas' ao Bernabéu: triunfo do Real Madrid teve de tudo

O encontro entre Real Madrid e Eibar (3-1), a contar para a 28.ª jornada da Liga espanhola, contou com algumas novidades, que começaram bem antes do apito inicial dado este domingo pelo árbitro Guillermo Cuadra Fernández.





Um cenário quase impensável: Real Madrid jogou aqui pela primeira vez na sua história



Ao contrário do que é habitual, a equipa principal do Real Madrid deslocou-se a pé até ao- centro de treinos da equipa madridista, que servirá de palco para os jogos da equipa até ao final da presente temporada, devido à realização de obras no Bernabéu. Os jogadores convocados por Zinedine Zidane para a receção ao 16.º classificado da Liga espanhola realizaram uma caminhada de cerca de 300 metros entre a sede do clube e o centro de estágios, em Valdebebas, uma forma mais cómoda devido à curta distância entre os dois locais.Contudo, a mudança no transporte da equipa não foi a única novidade deste encontro. De forma a tornar mais cómoda a partida para quem a vê desde o banco de suplentes, o Real Madrid transportou os habituais bancos que figuram no Estádio Bernabéu para o Estádio Alfredo di Stéfano, como é possível ver nas imagens.