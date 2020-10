O futuro de Edison Cavani permanece em aberto, a poucos dias do fecho do mercado de transferências nos principais campeonatos europeus, e o avançado, que terminou contrato com o PSG no final da época passada, ainda não tem um destino definido. Já se falou no Benfica, na Juventus, no Grémio, no Flamengo, no Real Madrid, mas ao que parece o jogador está mesmo muito perto de chegar a acordo com o Atlético Madrid, segundo conta Daniel Zicari, dirigente do Danubio, clube uruguaio onde o jogador foi formado.





"Por cá damos como certo que Cavani vai ser jogador do Atlético Madrid. Foi pena que o clube não o tivesse contratado em janeiro, seria muito emotivo se acabasse por jogar com o Luis Suárez, eles são da mesma cidade", explicou Zicari ao jornal 'As', que conhece Cavani "há muito tempo". "Se não me engano ele chegou ao Danubio com 15 anos e eu já lá era dirigente. Aos 19 já marcava golos na equipa principal."Zicari antevê um futuro radioso para o uruguaio nos colchoneros. "Ele é um grande jogador e o Atlético um grande clube. Se jogarem em equipa penso que pode superar os 20 golos. Trata-se de um futebolista determinante e com uma elevada percentagem de golos marcados", sublinhou o ex-dirigente do Danubio. "Além dos golos, tem um bom posicionamento em campo, é muito positivo e solidário."Depois de considerar que Cavani ainda pode jogar "por muitos anos", Zicari não esconde que gostaria de ver o avançado regressar ao Danubio. "Penso que voltará. Já falámos disso uma vez, ele tem um grande sentimento de pertença."