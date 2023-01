Dani Alves chegou calado e abatido à prisão: esperam-no exames médicos, duches coletivos e água fria

Dani Alves passou a noite no Centro Penitenciário Brians 1, em Barcelona, um local habituado a receber presos preventivos, mas que não alberga reclusos VIP todos os dias. De acordo com o jornal 'Sport', a notícia da chegada do internacional brasileiro - acusado de agredir sexualmente uma jovem mulher numa discoteca - correu rápido na prisão.Segundo contaram fontes da prisão àquele diário, o jogador entrou abatido e sem pronunciar palavra. Sujeitou-se aos trâmites normais, como recolha de impressões digitais e fotografias, repetindo o procedimento que já fora realizado na esquadra. Passou a noite na área dos presos preventivos, acompanhado por outro recluso. Os recém-chegados nunca ficam sozinhos, por uma questão de segurança.Durante o dia de hoje, enquanto espera que a família lhe leve roupa, tem previstas uma série de visitas, como qualquer outro detido. O médico vai realizar um check-up completo, abrir ficha, tomar nota de todos os tratamentos que está a fazer, se for caso disso, e proceder a um teste à tuberculose. Depois, Dani Alves terá a visita de um dos responsável da prisão, de um jurista e de um psicólogo.Todas estas pessoas visitam os recém-detidos, sejam eles VIP ou não. No caso do jogador brasileiro não será necessário o encontro com a assistente social, adianta o 'Sport', por ser evidente que Dani Alves não necessita dessa assistência.O defesa brasileiro deve permanecer na ala dos preventivos durante todo o fim de semana, pois só depois de todos estes profissionais recolherem informação ficará definido em que módulo da prisão ficará alojado.O 'Sport' garante que o jogador não vai para o módulo III, porque de alguns dias a esta parte tem ali havido alguma crispação por causa da televisão, que não funciona corretamente...Esta prisão foi construída há 30 anos e tem alguns problemas, muitos deles motivados pela falta de obras de reparação.Nos últimos tempos tem havido queixas sobre a falta de água quente, o que motiva momentos de tensão entre reclusos e guardas.Os duches são coletivos e nem todos funcionam. Faltam chuveiros, em alguns postos há apenas um cano, nem sempre com água quente...