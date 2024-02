Dani Alves em lágrimas nega violação: «Não sou um homem violento, estávamos a desfrutar»

Chorou, fez gestos e clamou inocência. Ao terceiro dia, chegou a vez de Daniel Alves prestar o seu depoimento na Audiência de Barcelona, onde decorre o julgamento do futebolista brasileiro que é acusado de agredir sexualmente uma jovem de 23 anos, na noite de 30 para 31 de dezembro de 2022, na discoteca Sutton, na cidade catalã. "Não sou um homem violento. Não forcei ninguém a praticar sexo oral. Em nenhum momento ela me disse que não queria. Estávamos os dois a desfrutar... Nada mais", começou por dizer o ex-jogador do Barcelona, que está detido há mais de um ano, citado pelo 'Globo Esporte'.Lavado em lágrimas, o brasileiro negou a violação e chegou mesmo a retratar com gestos, perante o juíz, o que aconteceu naquela noite. "Disse-lhe para irmos para a casa de banho e nem tive que insistir. Ela ajoelhou-se à minha frente e começou-me fazer sexo oral. Baixei as calças e sentei-me na sanita", disse Daniel Alves, reforçando que só soube da acusação pela comunicação social. "Recebi a notícia de que estavam a acusar-me de violação na imprensa. O meu mundo desabou."