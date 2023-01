Por que foi Dani Alves logo preso? O motivo pelo qual a juíza considerou haver risco de fuga

Dani Alves foi detido ontem, assim que se apresentou para prestar depoimento sobre uma acusação de violação, em Barcelona, e a juíza não hesitou em colocar o defesa brasileiro em prisão preventiva, por considerar haver risco de fuga.O jornal 'Marca' explica que a magistrada entendeu haver grandes possibilidades de o futebolista se "subtrair à ação judicial" devido ao seu elevado poder económico e ao facto de ter nacionalidade espanhola e brasileira, residindo atualmente no México.O Brasil não tem acordo de extradição com Espanha e Dani Alves podia escapar para o seu país, sem que pudesse voltar a Barcelona para ser julgado no âmbito deste processo.Dani Alves, recorde-se, foi acusado de violar uma jovem mulher na noite de 30 para 31 de dezembro numa discoteca em Barcelona. A pena de prisão oscila entre os quatro e os 12 anos de prisão.O jogador foi entretanto despedido pelo Pumas, do México, clube ao qual se encontrava vinculado.