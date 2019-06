Dani Alves interessa ao Barcelona... se Nélson Semedo for vendido

Dani Alves pode regressar ao Barcelona, mas para que tal aconteça o português Nélson Semedo terá de ser vendido.Segundo avança a rádio 'SER Catalunya', o internacional brasileiro, que no domingo anunciou o adeus ao PSG , depois de dois anos ao serviço do campeão francês, poderia estar de volta ao Barça, onde se sagrou campeão espanhol por seis vezes, somanado ainda algumas taças do Rei e supertaças de Espanha. Porém, os responsáveis da formação catalã apenas avançariam para o negócio, caso vendam o lateral português, Nélson Semedo, de 25 anos.Dani Alves é jogador livre a partir de 1 de julho e poderá assinar por qualquer clube, no entanto em Espanha consideram que a amizade com Neymar, que também é apontado ao Barcelona, poderá levar o internacional brasileiro a mais uma vez assinar pelo Barcelona.Atualmente, Dani Alves está a representar o Brasil, que disputar a Copa América