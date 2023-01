Dani Alves partilha cela com ex-segurança de Ronaldinho Gaúcho

O jornal 'La Vanguardia' escreve este domingo que Dani Alves partilha a cela na prisão Brians 2 com alguém que conhece do passado.O ex-jogador do Barcelona, que se encontra detido desde o dia 20 deste mês, acusado de agredir e violar uma jovem de 23 anos numa discoteca, está com um brasileiro chamado Coutinho, que foi guarda-costas de Ronaldinho Gaúcho e porteiro em algumas discotecas de Barcelona.Conta também o mesmo jornal, citando várias fontes, que na última quinta-feira Dani Alves disputou um jogo de futebol no pátio com outros reclusos. A presença do brasileiro gerou expectativa, pois foram muitos os detidos que queriam ver o internacional brasileiro em ação.Dani Alves foi colocado em prisão preventiva por a juíza do processo considerar haver risco de fuga. O advogado do jogador pretende apresentar amanhã uma petição a solicitar que a medida de coação seja reduzida, passando a prisão domiciliária com pulseira eletrónica.