Dani Alves pode conquistar mais um troféu... mas na prisão

Dani Alves, internacional brasileiro que está detido há quase três meses após ser acusado de violar uma mulher numa discoteca em Barcelona, pode conquistar mais um troféu na carreira. Isto porque a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou esta segunda-feira a XI Edição do Torneio Intercentros Penitenciários, "uma iniciativa que procura a reinserção através dos desportos" e que colocará frente a frente equipas de presidiários de 43 centros prisionais de toda a Espanha.

A competição arrancará já esta quarta-feira, dia 12, e está prevista terminar apenas em junho, com a final a decorrer na Ciudad del Fútbol de Las Rozas, centro de estágios da seleção espanhola.

De acordo com a nota publicada esta segunda-feira pela RFEF, que organiza este torneio juntamente com o Ministério do Interior, vão participar numa primeira fase os centros de Castilla-La Mancha, Andaluzia, Madrid, Cantabria, La Rioja, Navarra, Galícia, Múrcia e Comunidade Valenciana. Expectativa para perceber se o Centro Penitenciário Brians 2, onde está detido o futebolista brasileiro, irá participar neste torneio.

Recorde-se que Dani Alves é atualmente o jogador mais titulado da história do futebol, com 42 troféus conquistados durante toda a carreira. Lionel Messi é o segundo, com 41.