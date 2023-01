Dani Alves pronto "para o que vier”

Daniel Alves continua detido na prisão Brians 2, em Barcelona, devido a uma acusação de abuso sexual, mas a verdade é que o brasileiro não parece preocupado com o futuro.Segundo o ‘La Vanguardia’, que falou com funcionários do estabelecimento prisional, Dani Alves terá dito que está "pronto para o que vier" e já passou outras "situações difíceis na vida".De acordo com a mesma publicação, Dani Alves partilha a cela com Coutinho, ex-segurança de Ronaldinho.