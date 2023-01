Dani Alves recebe 100 euros por semana na prisão e espanhóis revelam o que já comprou

O programa 'Ya es mediodía', da emissora Telecinco, revelou esta sexta-feira detalhes exclusivos dos gastos que Dani Alves teve nos primeiros dias na prisão de Brians 2 e acaba por surpreender o facto do brasileiro ter sido bastante poupado nas suas primeiras compras naquele espaço.Primeiro de tudo importa referir que foi entregue ao ex-Barcelona, assim que entrou na prisão, um cartão com um saldo de 100 euros (que é renovado a cada semana), o qual poderia ser gasto em compras dentro do recinto e também no chamado 'economato'. Com essa verba, de acordo com o programa da Telecinco, o brasileiro adquiriu seis iogurtes, quatro latas de atum, um shampoo, um desodorizante e ainda quatro latas de bebidas energéticas. Feitas as contas, a emissora espanhola fala num gasto de 17,33 euros.De resto, segundo a Telecinco, Dani Alves apenas poderá ter visitas no domingo pela tarde, tal como todos os detidos do módulo 3.