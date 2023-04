Dani Alves regressa a tribunal com estratégia bem definida: defesa joga nova 'cartada'

Dani Alves regressa a tribunal na próxima segunda-feira, depois de o seu advogado ter solicitado à juíza que o futebolista brasileiro pudesse contar a sua versão dos factos ocorridos na discoteca Sutton, em Barcelona, na noite de 31 de dezembro do ano passado. O defesa, que está detido desde meados de janeiro, é acusado de violar uma jovem de 23 anos.Segundo o 'Mundo Deportivo', a estratégia de Cristóbal Martell, o advogado de Dani Alves, é reiterar a ideia de que a relação sexual, que teve lugar numa casa de banho da discoteca, foi consentida. Para o provar o representante legal do internacional canarinho far-se-á acompanhar das imagens de segurança do espaço, que mostram que a vítima entrou na casa de banho dois minutos depois do futebolista.Além disso, o advogado pretende mostrar que o ambiente entre Dani Alves, o seu amigo Bruno Brasil, a mulher e as suas amigas era muito descontraído, antes e depois da alegada agressão. Cristóbal Martell pretende mostrar uma série de mensagens que Bruno enviou a uma das jovens, bem como as respostas que recebeu.Em princípio esta será a última vez que Dani Alves é ouvido antes do julgamento, que deverá iniciar-se no final do ano. A investigação está praticamente concluída e o jogador enfrenta uma pena entre 8 e 10 anos de prisão.Entretanto, a defesa sofreu um novo revés, uma vez que o pedido para que a vítima fosse vista por um psicólogo da sua confiança foi negado pela juíza. A jovem será acompanhada unicamente por um profissional do Instituto de Medicina Legal.