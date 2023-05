Dani Alves volta a pedir liberdade: filhos vão à escola em Espanha para 'afastar' risco de fuga

O Tribunal de Barcelona rejeitou no passado dia 9 de maio o recurso apresentado pela defesa de Dani Alves a pedir a liberdade condicional do brasileiro, com risco de fuga do jogador. Alves e os seus advogados não aceitaram a decisão e decidiram colocar novo recurso contra a decisão do tribunal. O jogador é acusado de violar uma jovem de 23 anos na noite de 31 de dezembro de 2022, na discoteca Sutton, em Barcelona.Dani Alves tenta convencer o juiz que não irá fugir, já que tenciona ter "um projeto de vida". "A família sempre quis que os filhos recebessem uma educação universitária em Espanha. A terrível situação familiar que agora vivem não alterou esse projeto", escrevem no documento com mais de 200 páginas apresentado, divulgadopelo jornal espanhol 'El Mundo'.Desta forma, e para argumentar contra o risco de fuga, a ex-mulher e mãe dos dois filhos, Dinorah Santana, já levou os menores à escola em Barcelona.No documento, a defesa de Dani Alves volta também a duvidar do depoimento da vítima, questionando algumas "incoerências e inconsistências" nas declarações. Os advogados do brasileiro ainda destacam a "conduta abertamente sexual, típica na fase de sedução" da vítima no momento anterior ao acontecimento.