Daniel Alves fica sem advogado e irmão deixa-lhe mensagem

Cristóbal Martell, advogado que defendia Dani Alves, decidiu abandonar o caso, segundo avançou Carlos Quílez no programa Y ahora Sonsoles (Antena 3), o que constitui mais um revés para o jogador brasileiro. Perante isto, o irmão deixou-lhe uma mensagem nas redes sociais."Nunca deixes de acreditar em Deus, inclusivamente quando tudo ao teu redor parece desmoronar-se. Preserva a oração. Deus abre caminho para quem não desiste no meio da provação", publicou Ney Alves nas redes sociais.Ainda de acordo com a mesma fonte, Dani Alves será agora defendido por Inés Guardiola.Daniel Alves foi, a 31 de julho, formalmente acusado por alegada agressão sexual a uma jovem de 23 anos durante a noite de 31 de dezembro de 2022, numa discoteca em Barcelona, Espanha. Detido desde janeiro, o futebolista brasileiro de 40 anos vai julgamento depois de a juíza responsável pelo processo considerar que existem provas suficientes de que, de facto, existiu uma agressão sexual naquela noite.Para além de ter de ir presente a um juíz, Dani Alves terá ainda de indemnizar a vítima, isto caso seja condenado, em 150 mil euros por danos morais e psicológicos causados.