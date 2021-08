Daniel Carriço é o novo reforço do Almería

O português Daniel Carriço é o mais recente reforço do Almería. O defesa de 33 anos saiu do clube chinês Wuahn Zall para regressar ao futebol espanhol, onde já representou o Sevilha entre 2013 e 2019, ganhando quatro troféus da Liga Europa.





O central chega ao emblema da segunda divisão espanhola numa transferência a custo zero e terá um vínculo até ao final da época, com mais uma de opção.O jogador luso junta-se agora a Samuel Costa, o jovem português de 20 anos, que também faz parte dos quadros do Almería.