Daniel Carriço regressa a Espanha para "voltar a competir a um nível mais alto"

O português Daniel Carriço justificou esta quarta-feira a sua opção em vir jogar para o Almeria com a necessidade de "voltar a competir a um nível mais alto", depois de quase dois anos a jogar na China.

Carriço, que acaba de fazer 33 anos e tem três Ligas da Europa no seu currículo, ao serviço do Sevilha, considerou que o convite do Almeria lhe deu a oportunidade de "voltar a um sítio onde foi feliz e de satisfazer a ambição e o gosto de competir" que sempre o caracterizou.

"Este ano é para tentar colocar o Almeria na Liga no próximo ano. Estou pronto para jogar se o técnico quiser, porque venho rodado da China. O meu último jogo foi em 15 de agosto", disse o internacional luso, para quem as diferenças entre o futebol chinês e o espanhol são grandes.

Segundo Daniel Carriço, a Liga chinesa "não é tão forte", apesar de ter "muitos jogadores com qualidade, estrangeiros e alguns chineses" e revelou que em julho chegaram a jogar três partidas em três dias e quase não conseguiram recuperar, apesar do nível não ser tão exigente como em Espanha.

Para o central português, o Almeria tem "muitas possibilidades de fazer uma grande temporada e de ser promovido à I Liga", embora reconheça que "vai ser uma tarefa árdua devido ao nível que a II Liga tem".