De Jong e a possível saída de Van de Beek para o Real Madrid: «Não queria tê-lo como rival»

Frenkie de Jong abordou, em entrevista à ESPN, a possível transferência de Van de Beek para o Real Madrid. O médio holandês do Barcelona admitiu que o seu desejo, era que o ex-companheiro permanecesse no Ajax, de modo a não ter de defrontá-lo como rival."Preferia que ele continuasse no Ajax, não gostaria de tê-lo como rival e, assim, o Ajax poderia continuar mais forte. Mas, se tudo se confirmar e ele for para o Real Madrid, ficarei muito feliz. Ele merece, é um grande jogador. Irei vê-lo por cá!", afirmou o médio de 22 anos.Para De Jong, não existem dúvidas de que Van de Beek tem qualidade para ingressar na equipa liderada por Zidane. "Estou completamente seguro de que tem qualidade para lá estar. Creio que já o demonstrou na última época na Liga dos Campeões, especialmente nas eliminatórias. Penso que demonstrou ao mundo inteiro que tem qualidade para jogar a este nível", assegurou.Apesar de estar contente pelo novo desafio, ao serviço dos blaugrana, Frenkie de Jong revelou estar "um pouco triste" por ver a equipa do Ajax, aquela que chegou à meia-final da Liga dos Campeões no último ano, ruir-se. "Estou muito orgulhoso pela temporada que fizemos o ano passado. Mas também me sinto um pouco triste, não no sentido de arrepender-me, porque estou muito orgulhoso e feliz por estar no Barcelona, mas claro que é um pouco triste ver que a equipa está a desfazer-se aos poucos", concluiu.