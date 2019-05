De Ligt afasta-se do Barça

O central Matthijs de Ligt parece estar mais longe de rumar ao Barcelona. Segundo o diário ‘Sport’, o negócio entre os catalães e o central do Ajax estaria praticamente fechado, com valores a rondar os 70 milhões de euros, mas novas exigências do jogador e do seu agente, Mino Raiola, fizeram o acordo cair por terra... pelo menos para já.

É que o jornal catalão avança que, mesmo assim, os culé não desistem do central. De Ligt terá pedido melhores condições financeiras, mas o Barça insistirá na contratação. Isto quando Juventus, United e City estão interessados no central e, segundo a imprensa espanhola, prontos a pagar o que De Ligt pretende. Já ontem, o Barça contou com o regresso de Nélson Semedo aos treinos. O lateral fez apenas trabalho específico no relvado, sendo dúvida para a final da Taça.