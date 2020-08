De Puyol, a Figo ou Suárez: todas as reações à decisão de Leo Messi em sair do Barcelona

22h16 - As redes sociais não perdoam e os 'memes' multiplicam-se...





Messi de saída do Barcelona faz disparar memes e candidatos a receber argentino multiplicam-se



Messi de saída do Barcelona faz disparar memes e candidatos a receber argentino multiplicam-se

Centenas de adeptos do Barcelona junto de Camp Nou a pedir demissão de Bartomeu Centenas de adeptos do Barcelona junto de Camp Nou a pedir demissão de Bartomeu

A carregar o vídeo ...

Os oito possíveis destinos de Messi: argentino pediu para sair e deixou o mercado em polvorosa



Os oito possíveis destinos de Messi: argentino pediu para sair e deixou o mercado em polvorosa

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

22h04 - A RAC1 adianta que o Barcelona só aceita transferir Leo Messi por uma verba acima dos 222 milhões de euros (o valor recebido por Neymar). Os catalães não aceitam negociar abaixo desse valor e, como se sabe, não reconhecem a cláusula que o argentino quer accionar. A guerra está mesmo instalada!21h37 - No exterior de Camp Nou são centenas os adeptos que se juntam para contestar Bartomeu e expressar a sua admiração pelo argentino.20h57 - Víctor Font, candidato à presidência dos catalães, reagiu de forma bastante dura à notícia, pedindo a demissão imediata de Josep Maria Bartomeu. "Sabes perfeitamente que se pudéssemos ir a Camp Nou todos iríamos gritar 'Bartomeu, demite-te já'. Não foste capaz de segurar o melhor futebolista da história, um mito feito em casa. Por isso insistimos 'Bartomeu, demite-te e pede eleições o mais rápido possível", escreveu, na sua conta de Twitter.20h49 - De Espanha chega a informação do jornal 'AS' que dá conta das palavras de Ronald Koeman que precipitaram a decisão de Leo Messi.20h41 - Conhecido fã do Manchester City, Liam Gallagher recorreu ao Twitter para deixar o seu entusiasmo perante a possível chegada do argentino aos ingleses. "O Messias está a caminho do Manchester City. Vamos lá", escreveu o conceituado cantor.20h33 - Qual será o destino do argentino? É a pergunta do milhão de euros e na fotogaleria abaixo tentamos dar uma ajuda...19h22 - Antigo jogador dos catalães, e protagonista de uma das mais polémicas transferências da história, Luís Figo também reagiu à novidade do dia.18h46 - Uma das primeiras reações foi de Carles Puyol, à qual respondeu Luis Suárez.- A notícia caiu que nem uma bomba em Espanha e rapidamente se multiplicaram as reações à decisão de Leo Messi em deixar o Barcelona. De antigos e atuais jogadores, passando por candidatos à presidência do Barcelona e personalidades públicas, foram várias as reações à novidade do dia.