Debandada no Real Madrid rumo à Juventus: os craques que podem juntar-se a Ronaldo

A Juventus está muito atenta ao que se está a passar com o Real Madrid. Quem o garante é o jornal 'Tuttosport', que coloca a hipótese de Isco, Marcelo e até Gareth Bale poderem juntar-se a Cristiano Ronaldo muito em breve. Estaremos em vias de assistir a uma debandada do Santiago Bernabéu?Isco não está feliz. O jogador não se encontra entre as primeiras escolhas de Solari e no último encontro, na Liga dos Campeões, viajou com a equipa para Roma e instantes antes da partida soube que ia para a bancada. Supostamente teria desrespeitado o treinador no fim-de-semana anterior e por isso foi castigado...Escreve o jornal que em circunstâncias normais a possibilidade de Isco deixar o Real Madrid e mudar-se para a Juventus já em janeiro seria uma em mil. Mas face ao que está a acontecer, os bianconeri estão atentos. E sabem que o Manchester City também está de olho no jogador.Isco seria o homem certo para colmatar os problemas que Allegri tem nesta altura no meio-campo. Khedira ainda recupera de lesão e Emre Can foi operado à tiroide e só agora voltou aos treinos.Depois há Marcelo, um dos melhores amigos de Cristiano Ronaldo no Real Madrid; já no verão falou-se na possibilidade de o central poder seguir as pisadas do português. O jornal conta que a Juve poderia oferecer ao brasileiro o último grande contrato da sua carreira.Já a possibilidade de Gareth Bale surge por intermédio do seu empresário, o conceituado Jonathan Barnett. Numa entrevista ao Tuttosport o agente diz que Bale "está feliz em Madrid", mas adianta que "nada é impossível" quando questionado sobre a hipótese de o galês se mudar para o campeonato italiano.Sobre a chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus, Barnett classificou esse momento como um ponto de viragem. "Desde a contratação do Cristiano os campeões de todo o mundo voltaram a considerar a Série A, olham este campeonato com outros olhos", referiu. Será Bale um deles?