Deco acredita que Trincão irá vingar: «Vai dar que falar no Barcelona»

Se há alguém que conhece bem o Barcelona é Deco e o ex-internacional português, de 42 anos, abordou o futuro do clube, em que vê Trincão como um jogador promissor. "Ele é jovem, tem talento e um grande futuro pela frente. De certeza que vai dar que falar no Barça no futuro", sublinhou, em entrevista ao ‘Mundo Deportivo’.

Além disso, o ex-médio apontou as falhas que o emblema catalão cometeu nos últimos tempos: "Desde fora é complicado falar, mas acredito que houve contratações que não resultaram e perderam-se jogadores como Xavi, Iniesta e Thiago..."

Acerca do futuro de Messi, o Mágico foi perentório. "Acho que tem de pensar no seu futuro a nível desportivo. É muito difícil tomar uma decisão, porque estamos a falar do clube da sua vida e não de alguém que esteve três ou quatro anos", sublinhou.