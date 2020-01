«Deixa sempre detalhes de qualidade mas...»: exibição de João Félix vista pelos espanhóis

O Atlético Madrid, de João Félix, voltou a dececionar. A equipa comandada por Diego Simeone perdeu (0-2) na visita ao terreno do Eibar e pode ver aumentar a distância de 5 para 8 pontos em relação aos dois primeiros classificados (Real Madrid e Barcelona, com 43 e 40 pontos, respetivamente), caso a formação blaugrana vença, neste domingo, na receção ao Granada.





O internacional português, de 20 anos, foi lançado por Diego Simeone no onze inicial dos colchoneros, mas, apesar de uma grande ocasião para marcar, esteve longe de encantar, como toda a equipa, aliás. Assinou apenas alguns pormenores de qualidade individual e foi posteriormente substituído aos 83 minutos, por Sergio Camello, jovem avançado de 18 anos da cantera colchonera.Eis a opinião da imprensa espanhola sobre nova exibição do avançado português."Teve um grande remate de longe em que Dmitrovic foi chamado a intervir e teve ainda outra boa ocasião criada por Vitolo... também teve uma oportunidade de cabeça mas, outra vez, pouco mostrou e foi substituído.""Deixa sempre pormenores de qualidade mas sem ser determinante. E quando podia sê-lo, falhava o último toque ou o controlo da bola. Aos 15' sim, rematou bem de pé esquerdo com Dmitrovic a defender para canto. Atuou mais descaído para a esquerda do que no centro. Pouca coisa. Pareceu tocado e foi substituído aos 83'."Sem brilho. Não apareceu na primeira parte, vítima do naufrágio geral. Esteve melhor no segundo tempo mas sem mostrar a transcendência que dele se espera."