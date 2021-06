Del Bosque vê Messi como melhor do mundo: «É um miúdo da rua, do bairro»

Entre Cristiano Ronaldo e Messi, quem é o melhor jogador do mundo? O debate dura há vários anos, nunca reuniu consensos e muito dificilmente isso virá a acontecer. Mas na opinião do treinador espanhol Vicente del Bosque a escolha recai no avançado argentino do Barcelona.





"Para mim o melhor do mundo é Messi. E vou dizer porquê. Não se trata de um demérito ao Cristiano [Ronaldo]. O Messi é um miúdo da rua, do bairro. Daqueles em que estamos a jogar e te provoca dentro do campo. É por isso que ele é o melhor jogador do mundo", justificou o técnico, de 70 anos, no programa do antigo árbitro espanhol Antonio López Nieto emitido no 'Canal Sur'.