Dembelé com frase enigmática: «Prefiro sussurrar, senão iria irritar muita gente»

Se existisse um termo de comparação, podia dizer-se que Ousmane Dembelé está para o Barcelona como Gareth Bale está para o Real Madrid.

O extremo francês não caiu nas graças dos adeptos e do clube e atravessa um período conturbado no clube - as lesões também não ajudaram no processo -, tal como o extremo galês, e surgiu, na quinta-feira, no 'Decisões impossíveis', programa transmitido na 'Barça TV', onde respondeu a algumas questões.

Foram colocadas ao francês dois cenários hipotéticos, ao que o próprio teria de escolher um e justificar a sua escolha. Primeiramente, foi-lhe colocada a hipótese se Dembelé preferia gritar algo aos quatro ventos ou dizer algo de voz alta, ao que o extremo do Barcelona respondeu: "Prefiro susurrar; se não irritaria muita gente."

De seguida, o jogador, que se encontra ainda a recuperar de uma rotura de um tendão da perna direita, respondeu que preferia não mexer-se "durante uma semana do que estar calado durante seis meses", algo que a imprensa espanhola entende que possa ser um sinal de "desgasto" do extremo para com o clube.