Dembélé continua a 'esticar a corda': francês chegou atrasado ao treino do Barcelona

Ousmane Dembélé voltou a fazer das suas. Um dia depois de marcar um grande golo na vitória expressiva do Barcelona ( 4-0 em casa do Espanyol ), o francês voltou a chegar atrasado ao treino deste domingo. O campeão espanhol tinha a sessão de treino agendada para as 10 horas (11 em Espanha), mas Dembélé adormeceu e apenas chegou pouco antes do meio-dia, de acordo com a RAC1 e o Mundo Deportivo.Nas imagens divulgadas pelos culés nas redes sociais, foi possível ver vários titulares do dérbi a treinar (como Ter Stegen, Busquets, Rakitic, Nélson Semedo, Jordi Alba e Vidal). O francês não foi, obviamente, visto nesse período, tendo trabalhado depois sozinho na Ciutat Esportiva.Recorde-se que esta já não é a primeira vez que o gaulês protagoniza um caso de indisciplina no clube catalão. Tambémda equipa de Ernesto Valverde.