Dembélé desobedeceu ao Barcelona e dormiu no aeroporto cinco horas

Ousmane Dembélé está novamente envolvido numa polémica. E novamente lesionado. Na terça-feira o Barcelona comunicou que o extremo francês ficará longe dos relvados 5 semanas , devido a uma rutura fibrilar no bíceps femoral da coxa esquerda. Agora sabe-se que Dembélé terá desobedecido ao departamento médico catalão e terá ficado a dormir numa cadeira de aeroporto durante várias horas.Segundo 'El Chiringuito de Mega', depois da derrota do Barcelona em San Mamés, Dembélé, que foi titular no jogo da 1.ª jornada da liga espanhola, deveria apresentar-se em Camp Nou no sábado de forma a avaliar a extensão do toque que sofreu no encontro.No entanto, o internacional francês não apareceu, tendo estado pelo menos 5 horas a dormir numa cadeira de aeroporto, onde esperava a chegada do seu irmão.Ousmane Dembélé chegou ao Barcelona em 2017 mas a sua passagem pelo clube catalão tem sido marcada por lesões. Segundo as contas da imprensa espanhola, Dembélé esteve 228 dias lesionado desde que chegou, ou seja jogou apenas 66 partidas, ou seja 55% das que o barcelona disputou desde que assinou com o extremo francês por 120 milhões de euros.