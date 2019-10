Dembélé em silêncio após primeira expulsão da carreira: não houve explicações para ninguém

Dembélé é um mistério. Quem o assume é o treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, que ficou sem explicações sobre o sucedido em campo, frente ao Sevilha, para o internacional francês ver o primeiro cartão vermelho da carreira.Em 191 jogos disputados como profissional, Dembélé nunca tinha sido expulso, até este domingo, quando já muito perto do final da partida, o extremo do Barcelona, autor de um dos quatro golos com que a equipa catalã venceu o Sevilha de Lopetegui, recebeu ordem de expulsão. "É mau, és muito mau" , terá dito Dembélé ao árbitro Mateu Lahoz, quando este expulsava Ronald Araújo. As palavras valeram-lhe o segundo amarelo e o consequente cartão vermelho.Já esta segunda-feira, o jornal 'As' refere que o internacional francês não explicou a ninguém - companheiros de equipa, treinador ou dirigentes - o que realmente se passou para 'manchar' uma folha de registo imaculada até então... pelo menos no que diz respeito à indisciplina dentro de campo, já que fora dele são muitas as histórias polémicas que tem protagonizados nos últimos tempos.