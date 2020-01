Dembélé faz um 'gosto' e solta a ira dos adeptos do Barcelona

Ousmane Dembélé, avançado do Barcelona, envolveu-se numa nova polémica. Desta feita, fez um gosto numa publicação que coloca uma montagem com a sua cara, com a camisola do Liverpool. Por si só, esta atitude já era merecedora de uma chamada de atenção, mas a coisa piora.





A fotografia em causa ainda é mais polémica do que parece, pois trata-se de um festejo de Wijnaldum, médio holandês do Liverpool, quando os reds protagonizaram uma reviravolta histórica nas meias-finais da Liga dos Campeões da temporada passada. Recorde-se que a equipa de Jürgen Klopp perdeu por 3-0 em Camp Nou, mas em Anfield venceu por 4-0, naquele que foi um dos momentos mais humilhantes na história da equipa blaugrana.O jogador de 22 anos que chegou à Catalunha proveniente do Borussia Dortmund, não tem tido vida fácil no Barcelona e agora voltou a irritar, pelo menos os adeptos, mas os restantes companheiros também não devem ter ficado muito contentes com a brincadeira do jovem jogador.