Dembélé imparável a colocar 'likes' mesmo a quem não lhe perdoa a falta de disciplina

Gerard Romero, da RAC1, escreveu: "É um grande jogador, pode chegar onde quiser. Ontem, o melhor de todos os tempos, elogiou e horas depois o que é que fez? Deixou-se dormir. Perante este comentário, mais um "like". E o outro logo a seguir a novo comentário de Romero."Não aprende, não aproveita o momento. Como é que os seus companheiros de equipa podem conviver com uma pessoa que faz aos horários que quer? Total falta de respeito para com o clube", acrescentou Romero. Dembélé também aprovou.Um dia depois depois de marcar um grande golo na vitória expressiva do Barcelona ( 4-0 em casa do Espanyol ), o francês voltou a chegar atrasado ao treino de domingo. O campeão espanhol tinha a sessão de treino agendada para as 10 horas (11 em Espanha), mas Dembélé adormeceu e apenas chegou pouco antes do meio-dia. O mesmo já tinha sucedido em novembro