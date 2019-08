Dembélé longe dos relvados cinco semanas

Más notícias para Ernesto Valverde. Segundo informou esta segunda-feira o Barcelona, Dembélé ficará fora dos relvados cinco semanas.De acordo com os testes realizados, o avançado francês de 22 anos, sofre de uma rutura fibrilar no bíceps femoral da coxa esquerda.Ousmane Dembélé, que foi titular na derrota do Barça na 1.ª jornada da liga espanhola , deverá só regressar aos relvados no final de setembro.